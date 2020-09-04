山神終極告白：我簽曼聯第1日就後悔！

曼聯喺2018年超高薪簽入智利前鋒阿歷斯山齊士(A山)，被視為近年「最失敗」嘅轉會交易，A山上個月正式以自由身加盟國際米蘭後，呢段悲情結合亦告終結。不過，A山日前突然喺IG拍片向曼聯發炮，甚至表示簽約曼聯第1日就已經後悔！

A山當年堅拒阿仙奴續約，最終喺約滿前半年被交易去曼聯，據報周薪高達50萬英鎊，A山喺影片入面回憶當時呢個「錯誤」決定話：「我要同大家講自己喺曼聯嘅日子，有好多事情發生令人覺得我係衰人。有機會加盟曼聯的確係好吸引，因為我細細個已經鍾意曼聯，最後我喺冇太多資訊嘅情況下同曼聯簽約。有時有啲嘢係要親自經歷先會明白，當我第一日見到我嘅隊友、第一次練習後，我明白咗好多事情，返到屋企後我即刻問經理人：『可唔可以取消張合約幫我返阿仙奴？』所有人都喺度笑，但我就係覺得有啲唔妥，但我已經簽咗約。」

A山之後表示自己由「英超最佳球員」變成「5個月冇波踢」，情況令佢精神大受困擾，又批評一啲「名宿」唔知曼聯內部問題，就搵佢嚟做箭靶，將所有問題推落佢身上。A山最後表示：「好多謝曼聯畀機會我，好遺憾最後結果唔係我想要嘅，如果當時球隊氣氛係正面，我諗之後發展可能好唔同。」