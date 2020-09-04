11連勝意大利　炒唔炒得起波斯尼亞？

歐國聯A1組上演意甲射手大戰，意大利主場對波斯尼亞，意軍擁有上季意甲轟入36球的神射手恩莫比尼，波斯尼亞亦有羅馬老牌射手迪斯高助陣，雙方攻力有保證。加上意大利由文仙尼執教之後，崇尚進攻足球，近9場比賽有8場總入球達3球或以上，首選中位數[2.5球]入球大，再捧埋讓球主勝。

意大利傳統注重防守，但自從前鋒出身的文仙尼接手領軍後，採取反傳統策略，包括用433進攻陣式，以拉素射手恩莫比尼擔當正前鋒，配合兩翼恩斯治尼、費達歷高基艾沙，令進攻招數更多元化。恩莫比尼上季意甲表現大勇，射入36球，更獲得歐洲金靴獎，意軍有他在陣，要撕破波斯尼亞防線，並不困難。

最關鍵是以往的意大利主帥往往見好就收，導致經常小勝，但文仙尼要求球員盡數對手，最佳例子是在上年歐國盃外圍賽，先後以5:0及6:0大勝列支敦士登，最後1場肯定出線情況下，仍然大炒阿美尼亞9:1。意大利各項賽事已經11連勝，證明文仙尼主攻戰術奏效，應會繼續沿用。

另一邊廂，波斯尼亞隊長迪斯高上季意甲有16球進帳，加上他已經效力羅馬5季，應付慣意大利防守球員，以他過去高企的入球數字，證明意式防守攔不住他，就算波斯尼亞整體實力不及意大利，但都應該有能力破蛋。

名家：Mic少

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周六2:45am 歐國聯 荷蘭 Vs 波蘭

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周六2:45am 歐國聯 意大利 Vs 波斯尼亞

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