港超聯　堅Sir︰避免球員與其他人接觸

隨着港超聯2019-20賽季的6支參賽隊伍，分別獲批使用4個訓練場地，不少球隊在所有職球員的新冠病毒檢測均為陰性之後，已陸續開始首課復操訓練。在球隊操練未能容許傳媒進場採訪下，球隊改為以視像會議形式接受訪問。

東方龍獅總監兼主教練李志堅則表示，對於能夠復操感到高興，但強調需要小心處理球員的訓練強度，從而保護球員，令他們可慢慢恢復狀態。至於防疫措施方面，「堅Sir」則透露職球員除了要自律「家居防疫」，要盡量避免與其他人接觸外，亦會確保他們前往操練、物理治療中心或回家時，均獲車輛提供點對點接載，而球員在使用物理治療中心期間，亦會將中心封閉，從而避免與外界接觸。

至於復賽方面，「堅Sir」對此感樂觀，不過同時亦指出在疫情難以估計的情況下，今次復操復賽的應變方法，亦是將來面對類似情況的一個實習機會。另外被問及其新加盟的球員很大機會無法在復賽期間上陣，「堅Sir」則指新兵數目不多，故仍可依照之前的人腳出戰，並對「高級組銀牌」及「足總盃」兩場決賽有信心，而聯賽方面則坦言形勢被動，希望首兩場聯賽對傑志及冠忠南區的賽事，能夠在復賽有個好開始。

隊長梁振邦亦表示，在闊別接近半年後再踏上球場，感覺當然高興，雖然僅得兩周操練時間便將復賽，在時間上是有點緊湊，但認為能夠再比賽已經是很難得，再加上球隊之前有持續透過視像會議作操練，因此現階段能夠做的，就只有保持正面的心態，並在場上傾盡全力。