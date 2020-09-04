世界冠軍組合　科頓、辛祖重振英格蘭

英格蘭近年新人輩出，成績亦都穩步上揚，今屆歐國聯首仗鬥冰島，球迷更有機會欣賞到菲爾科頓同查頓辛祖呢個「世界冠軍」組合再度合作，呢對曼城青訓孖寶3年前分道揚鑣，踏上唔同嘅足球路，但最終都係殊途同歸，喺英格蘭國家隊故劍重逢。

同樣係20歲嘅菲爾科頓同查頓辛祖，喺曼城青年軍嗰陣已被視為英格蘭兩大寶石，2017年嘅世少盃，兩人就合力帶領英格蘭奪得冠軍。查頓辛祖之後為即時得到正選機會，選擇遠赴德甲轉投多蒙特，並且成功打成名堂兼踢國家隊；菲爾科頓就選擇繼續留喺曼城磨練，慢慢等待機會到臨，上季尾就成功上位大爆發，終於得到英格蘭國家隊垂青，今場對冰島，就係菲爾科頓同查頓辛祖3年後首度合作。

英格蘭處子戰前，菲爾科頓表示：「國家隊每個人都好有技術，好開心可以再同查頓辛祖合作，我嘅喺青年軍已經合作得好好，我哋都想長期佔據國家隊位置。贏世少盃冠軍係一次好好嘅經驗，令我之後踢大賽都唔會怯場，我喺曼城都踢過好多重要賽事，我已經學識面對壓力。」