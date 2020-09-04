球星輪住出局　梅萊：贏大滿貫難過登天

傷癒復出的梅萊美國網球公開賽首圈與日本的西岡良仁大戰5盤驚險晉級後，次圈對「00後」加拿大球手艾利沙美(Felix Auger Aliassime)同樣陷入苦戰，最後以2比6、3比6、4比6無緣32強。

曾兩度接受臀部手術的梅萊幾經辛苦重返賽場，首圈與西岡良仁大戰4小時39分後消耗了很多體力，次圈面對來自加拿大的15號種子顯得有點力不從心，他表示相信參加更多賽事會有改善；但對於在次圈止步沒有表現失落，他表示這幾場對他意義重大。「就算今晚輸球，我都對自己未來在大滿貫更加有信心，相信會有更多作為。贏大滿貫是難過登天的事，即使我有健康的臀部亦很難做到，但我一定會試，有何不可呢？我希望盡最大努力繼續嘗試。」早前確診新冠肺炎的保加利亞名將迪米杜夫，就與對手富蘇華斯打足五盤落敗。

女單方面，矢志要爭取當媽後首個大滿貫的6屆盟主S威廉絲以6比2、6比4力壓對手晉級，32強將與絲蒂芬絲上演美國打吡戰。本月踏入39歲的細威曾與絲蒂芬絲6次對戰取得5勝，不過二人自2015年後已沒有相遇過，細威表示：「她常常打得像不費力氣一樣，然後突然打出5個好球，她贏過我，又贏過美網，所以肯定不容易應付。」

至於三年來專注湊B的保加利亞名將比安高娃，復出再戰美網表現相當出色，以直落兩盤7比5、6比3淘汰10號種子西班牙麥古露莎，躋身32強。

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