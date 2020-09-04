慘！柏迪遜地拉拿被禁買人　Remi隨時冇得出

港足代表杜國榆（Remi）效力的柏迪遜地拉拿，周五（4日）在官方Facebook確認，球會被國際體育仲裁法庭（CAS）裁定違反轉會規條，將被禁止進行轉會操作兩個球季，此裁決將很大機會影響該位23歲香港球員在球會的前途。

阿爾巴尼亞球會柏迪遜地拉拿，周五（4日）在官方Facebook專頁發文透露，國際體育仲裁法庭支持國際足協（FIFA）解決爭議委員會，對該球會實施兩個轉會窗禁制令的裁決。據FIFA解決爭議委員會的資料，柏迪遜地拉拿3年前曾捲入一宗尼日尼亞球員的轉會爭議，惟當時並沒有被罰禁止轉會操作，未知是次爭議是否今次被禁制的後續事件。這支東歐球會堅稱，球會一直遵守FIFA相關規條，對裁定表示遺憾，並會針對決定作出適當法律行動。

無論如何，剛加盟柏迪遜地拉拿的23歲香港球員杜國榆，在這次裁決之下定必受到影響。其經理人公司受訪時指，Remi此前僅與球會簽訂合同，實際上未完成整個轉會手續，假如球會上訴失敗，球會將不能在今季簽入任何球員。另據悉，當地超級聯賽將於下周六（12日）展開，柏迪遜地拉拿首場對手為古基斯。