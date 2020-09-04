【人物誌】匈牙利要靠施素保斯拉爾打救

匈牙利新星施素保斯拉爾，喺歐國聯作客對土耳其嘅賽事射入世界波，帶領匈牙利以1:0擊敗對手。呢位球員原來只係得19歲，目前效力緊奧地利班霸薩爾斯堡。

當時匈牙利80分鐘喺禁區外搏到罰球，由施素保斯拉爾操刀，結果離門30碼嘅情況下，皮球中內柱彈入。施素保斯拉爾連埋今場只係為國家隊上陣第9次，就已經射入2球，對一位中場嚟講相當唔錯。

施素保斯拉爾司職左中場，出道於匈牙利球隊費夏華，之後轉投奧地利乙組球隊列弗寧，2017年加盟奧超薩爾斯堡，上季先開始成為球隊正選，上屆各項賽事為薩爾斯堡上陣40場，攻入12球同交出18次助攻，帶領球隊成為奧超同奧地利盃冠軍，個人仲成為奧超2019-20賽季最佳球員。

佢目前同薩爾斯堡嘅合約去到2022年，有傳好多大球會都睇中佢，包括德甲RB萊比錫、英超阿仙奴、意甲AC米蘭等。外界指施素保斯拉爾已經成為匈牙利同奧地利聯賽最高身價嘅球員，估計市值高達2,500萬鎊(約2億2千萬港幣)。

周一（7日）凌晨匈牙利將會主場面對俄羅斯，睇下呢位年青人可唔可以再入波，帶領匈牙利連贏兩場。