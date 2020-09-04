威廉斯家族退出F1　威廉王子近親係新揸弗人

今個賽季暫時未攞過一分的威廉士車隊，周四（3日）宣布加莉威廉斯(Claire Williams)將於本周意大利賽站之後辭去車隊領隊職務，意味着威廉斯家族將正式離開車隊管理層，執管車隊的時代結束。

威廉士車隊自1977年由費蘭克威廉斯爵士創建，雖然他因車禍導致下身癱瘓，但並不影響他成為F1壇上最偉大的車隊老闆之一。43年來威廉士車隊出戰739場大獎賽，期間贏過7次車手總冠軍、勇奪9次車隊總冠軍及114個分站冠軍，戰績僅次法拉利。

直至2013年由其女兒加莉威廉斯接管威廉士車隊，但過幾年車隊陷入財政危機，成績亦下滑，最近一次贏得分站總冠軍要追溯到2012年西班牙站，今季至目前為止，一分都未入袋，排名包尾。

上個月美國一間私人投資公司，以1.52億英鎊成功收購威廉士車隊，新老闆會對車隊作全面評估再確定新的管理層；而英國威廉王子的妹夫馬修斯是新董事局成員，是凱瑟琳妹妹Pippa的丈夫，馬修斯以前也是一名車手，曾勇奪94年英國方程式雷諾錦標賽冠軍。

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