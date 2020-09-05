美斯真情剖白　宣布接受被迫留隊

美斯要求離開巴塞隆拿嘅鬧劇告一段落！呢位阿根廷球王周五(4號)首度公開露面，接受訪問就離隊事件真情剖白，美斯表示的確對巴塞隆拿嘅管理非常不滿，萌生去意，但會長巴度美奧違反轉會承諾，美斯因為全家人都深愛巴塞隆拿，為免同球會反面打官司，所以決定接受被迫留隊嘅結局。

美斯8月底正式提出轉會要求，經過10日嘅風波後，呢位33歲前鋒周五接受網站《Goal》獨家專訪，真情剖白自己種種決定嘅原因：「當我向屋企人表示想離開巴塞隆拿，就好似一場大悲劇，全部人都喺度喊，細路唔想離開巴塞隆拿、唔想轉學校。」

不過美斯就解釋想走嘅原因：「我想喺最高水平競逐、贏冠軍，我想爭奪歐聯冠軍，要贏呢個賽事非常困難，但你至少要有競爭嘅能力，而唔係好似羅馬、利物浦、里斯本嘅崩潰(巴塞隆拿近3屆歐聯出局地方)，呢啲都係我作出離隊決定嘅原因。」

美斯今次訪問最終矛頭都係指向巴度美奧，批評對方出爾反爾：「我一直相信自己可以隨時自由轉會，會長多次向我保證到球季完結，我可以自己決定留唔留隊，但依家佢就堅持我冇喺6月10號之前提出轉會，但因為新冠肺炎疫情，6月10號巴塞隆拿仲踢緊西甲！」

最後結局，美斯會接受被迫留隊嘅事實：「呢一點(6月10號限期)係我會繼續效力巴塞隆拿嘅原因，因為會長表明只有啟動合約內7億歐元嘅離隊條款，我先至可以離開，但呢個係冇可能發生嘅事。我仲可以用另一個方法，就係打官司，但係我愛巴塞隆拿，呢間球會畀我所有嘅嘢，我亦為球會付出所有，所以我永遠都唔會同巴塞隆拿打官司。」