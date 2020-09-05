睇完英格蘭　淥個杯麵再睇葡萄牙

葡萄牙對克羅地亞免費有得睇，不過呢場肯定冇皇馬球星莫迪歷睇，因為佢同拿傑迪錫都冇入選。

今場好大機會冇埋C朗，聽講話佢隻腳受感染，但葡軍有曼聯波費，同馬體會祖奧菲歷斯壓陣，加上近5次交手，葡萄牙贏3次，葡萄牙信得過。

同時間開波仲有場瑞典對法國，呢場有個強勁數據，兩軍近7次對碰，全部都開半場和。今場保羅普巴因肺炎缺陣，相信都係穩打穩紮，繼續追半場和啱數。

直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 廣島三箭

開電視77台、有線661、601台

周六5:00pm 日職 橫濱水手 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周六5:00pm 日職 清水心跳 Vs 柏雷素爾

有線664、604台

周六6:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 浦和紅鑽

有線662、602台

周六7:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs FC大邱

無綫85台

周日0:00am 歐國聯 冰島 Vs 英格蘭

開電視77台、有線661、601台

周日2:45am 歐國聯 葡萄牙 Vs 克羅地亞

國際財經台76、有線662、602、603台

周日2:45am 歐國聯 丹麥 Vs 比利時

有線664、604台

周日2:45am 歐國聯 瑞典 Vs 法國

有線661、601台

周日8:00am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs 肯薩斯體育會

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日8:00am 美職 奧蘭多城 Vs 阿特蘭大聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日10:30am 美職 聖荷西地震 Vs 科羅拉多急流

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台