港超聯　重回球場！愉園鮑Sir：球員好期待

繼周五（4日）數支港超聯球會復操後，6支參加今季復賽的球隊周六（5日）全數開操，愉園、富力R&F等球會亦繼續在被分配的訓練場閉門操練。

愉園周六（5日）早上在九龍灣公園球場復操，首課操練內容以跑圈、協調及小範圍傳球等重拾體能的動作為主。主教練鮑家耀事後透過訊息受訪表示，球員在首次復操呈現的精神面貌相當好，始終有長時間未有落場，眾人對久違的操練都十分期待。然而，他認為僅兩星期的操練時間，對要應付頻密比賽的球員來說十分困難：「我做球員嗰時，都未試過淨係得2星期畀我操練就要去比賽，因為肌肉未適應到，一落到場要用真力就好容易受傷。」「鮑Sir」擔憂陣中年青球員一旦受傷，就要養傷近2至3個月，或更甚影響下一季的部署，他希望球員生活、飲食自律，訓練前後多拉筋以盡量避免受傷。

而球員代表葉卓文則形容重返球場感覺陌生，亦坦言在操練後頗感辛若，因為已有近多月未有長距離跑動。他亦指復賽能讓球員重拾狀態，而成績僅屬次要，並期望球隊在僅得盧斯安奴1位外援的情況下，運用年青球員之間的默契，能彌補與列強的實力差距。

此外，「快活谷」為確保球員在居家隔離期間，前往操練或球場時避免與外界接觸，部分駕車的職、球員會順便接送居住在鄰近的球員到目的地，而球會亦會安排的士予其他居住在鄰近目的地的球員。愉園亦確認，由佳聯元朗轉投而來的曾至孝及外援米基爾，將不會在復賽中上陣，前者因曾為前球會出戰今季賽事而不能重新註冊，後者則仍在巴西休假。

另一邊廂，被分配與愉園共用九龍灣公園作港超復賽操練場地的富力R&F，於周五（4日）已展開訓練，主教練楊正光則表示，儘管對安排感到無奈，但強調目前可以做的只有盡力將眼前事情做好︰「之前已經覺得兩星期準備期真係唔足夠，尤其是對球員有啲冒險成份，因為未有足夠嘅心理同生理準備，好容易受傷，但嚟到第一課訓練，大家都表現出期待，包括我在內，因為知道冇其他選擇，所有事情無論好唔好都要接受，我哋有爭取過換訓練場地，但最終回復係『唔得』，所以喺各方面都較蝕底，但我哋會無奈去接受，亦會盡力去備戰。」

另外有關新球員未能在復賽期註冊一事，「光Sir」透露徐宏傑無法於復賽上陣，而杜度的情況則仍有待落實，但球隊在「細佬」梁諾恆離隊轉投中甲梅州客家後，或多或少會為球隊的防守能力帶來影響。

至於另外兩支參加復賽的球隊理文和冠忠南區，在收到所有職、球員呈陰性的病毒檢測結果後，已先後分別在將軍澳足球訓練中心和香港仔運動場復操，從理文提供的照片所見，陣中外援包括賓希路、尼迪利、沙普夫等外援已悉數歸隊，以全力應付今季復賽。

儘管個別球隊對備戰時間倉促「詐晒型」，但早在足總董事會通過如常復賽之時，已明確表示，足總會全力向政府爭取攞場，但「攞唔攞到」、「幾時攞到」及「攞到邊度」的最後決定權都不在足總。球隊能夠在周五(4日)開始復操，已屬難能可貴，離預算的復賽日期僅得兩星期這個情況，各隊在當日表決復賽與否前已曾作討論，兩星期乃球會的可接受範圍。