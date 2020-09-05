英格蘭訪冰島！大開殺戒

周日(6日)凌晨歐國聯A2首輪賽事，擂台躉英格蘭作客冰島。「三獅兵團」雖有箭頭拉舒福特等人因傷退隊，但正好畀主帥修夫基考察一班「新鮮人」，好似首獲徵召嘅格連活特及基亞利殊等，佢哋為爭上位必定打甩髀，遇上今非昔比嘅冰島勢必瘋搶，2.5球大盤可取。(香港開電視77台、有線661及601台周日凌晨零時直播)

英格蘭今次點兵多多阻滯，先有中堅哈利馬古尼喺希臘惹官非被除名，之後仲有拉舒福特及哈利雲克斯因傷退隊。

主帥修夫基即時補選狼隊後衞高亞迪及近期上位嘅阿仙奴通天老倌美蘭尼爾斯，之前「修哥」講過太多人而冇揀嘅基亞利殊，亦獲徵召入伍。

三獅前線人滿之患

呢位24歲維拉中場等足5年終一圓大國腳夢，佢上季喺英超創造進攻機會次數，僅次於曼城助攻王奇雲迪布尼，幾乎憑一己之力帶領維拉護級成功。

不過基亞利殊唔好咁老定，事關英格蘭中前場依家爭崩頭，先唔計哈利卡尼同史達寧呢批「老大哥」，齋計新星就有格連活特、菲爾科頓、美臣蒙特，個個都想爭士哥博上位。

另一邊廂，冰島自從2年前世盃後表現大插水，先喺上屆歐國聯A2包尾收場，之後喺歐國外H組亦只排第3，若非其他球隊直接殺入決賽周，佢哋都攞唔到附加賽資格。

冰島球員質素麻麻，效力意甲布雷西亞嘅中場比卡比查拿臣、瑞典超AIK蘇納箭頭史基賀臣已經算係較有卡士，呢類突然冒起嘅奇兵通常都係打道氣，依家道氣洩咗不宜高估。英格蘭要贏冇難度，但客Ｗ冇肉食，既然佢哋近6場全開3球或以上，捧2.5球嘅大盤更上算。