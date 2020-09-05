專欄輪住嚟　回望董之英的改革成就

這天在整理辦室桌上的文件，無意中翻閱了一份仁濟醫院董之英紀念中學用於校外評核的學校簡報，勾起了很多我與董之英的回憶。

80多頁簡報文件，記載了學校多年來的改革歷程：由早年備受負面新聞困擾，到學校上下決心「刮骨療毒」：設立一系列的「學校自評工具」及成立「學校改善委員會」，以數據分析及提升學校各方面的表現，再重點加強師資培訓，提升及引入了一班有抱負亦有能力的老師接手中層管理，為整個教學團隊帶來了「新思維、新氣象、新動力」。

近年董之英的收生人數和質素皆逐步提升，學生和家長的支持就是給予校方最佳的成績表。

應屆DSE考獲6科24分的伍柏鴻同學，他正是董之英「創藝電影專修課程」的代表人物，更曾在香港電台舉辦的「凝視香港微電影比賽」奪過「最佳影片冠軍」。2018年為傑志在亞冠盃中射入致勝入球而「一鳴驚人」的鄭展龍，就是「傑志計劃」足球班的成功例子。他們都因為未能適應原屬學校的學習節奏，在轉到董之英後才找到發展舞台，大放異彩。這足以證明董之英堅持推行「三元教育（學術、創藝、體育）」理念是正確的。

熟悉我的朋友都知道，這10年來我和傑志都花了不少心機和時間，希望透過與董之英的合作，能夠為有潛質但學業成績未如理想的同學，開拓另一條正規教育沒有提供的出路，不單令學生能夠升讀大學，也能找到自身長處和價值，貢獻社會。

適逢新學年剛開始，如果仍有家長們正為子女的升學躊躇，不妨可花些時間了解董之英的教學理念和近年的改革成就，說不定會有收穫。

而在未來一年，傑志與仁濟醫院董之英紀念中學合辦的「 董之英足球計劃」，將會秉承過去10年來的成功經驗，繼續為足球有天份的同學，在正規課堂外提供每週6小時專業現代化的足球訓練。在未來一個學年，董之英足球班學生更會被率先挑選加入新推出的「傑志尖子計劃」，並以培養一支具能力打入世界盃決賽週的香港隊作為目標。

傑志

會長 伍健