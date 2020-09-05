朱志光：傑志並沒有拋棄董之英！

自「傑志尖子計劃」推出，外界普遍認為等同傑志與仁濟醫院董之英紀念中學合作的「傑志計劃」告終。身為「傑志計劃」先頭部隊的傑志技術總監兼主教練朱志光強調一切只是錯覺，傑志並沒有拋棄董之英，希望大家不要誤會。

根據資料顯示，傑志與董之英先後完成了6年及4年合約，10年來耗資超過1,600萬港元，每學年約有100名同學參與「傑志計劃」。10年前已開始落手落腳參與的「朱Sir」，可謂見證住整個計劃的成長。「咁就10年喇，個計劃做得好唔好我唔去評價，但無可否認呢10年期間，的確出咗好多職業球員，佢哋唔只效力傑志，講得上係遍布整個香港球圈。望番轉頭，都算係少少嘅成就。」「朱Sir」回憶道。

「我都知外邊覺得，有咗『傑志尖子計劃』就等於傑志同董之英劃清界線。但我可以肯定，實際上並唔係咁樣，『傑志尖子計劃』其實係之前『傑志計劃』嘅強化版。簡單啲去講，『傑志計劃』係將一啲踢得唔叻嘅同學，訓練到踢得叻；而『傑志尖子計劃』就係想將一啲踢得叻嘅同學，訓練到踢得非常叻，可以夠水平去挑戰更高層次。好似依家嘅『傑志尖子計劃』，暫時就有12、13個同學係嚟自董之英嘅，絕對係大戶。」「朱Sir」補充謂傑志期望未來一年能利用「董之英足球計劃」，鼓勵對自己足球能力有信心又有夢想的同學，報讀董之英並透過其足球計劃踏出第一步。

至於仁濟醫院董之英紀念中學彭綺蓮校長則表示，過去10年一直與傑志合作愉快，「傑志尖子計劃」之出現就等同學界的「拔尖補底計劃」。「我哋辦教育嘅都會明白，一班同學之間水平總有高低，所以才會有『輔導班』或『精英班』嘅出現，『傑志尖子計劃』正正就係精英班，為一啲喺『董之英足球計劃』表現突出嘅同學，提供更高層次嘅訓練，校方對計劃嘅升格係表示歡迎。」彭校長笑說。

問及「傑志尖子計劃」之出現，可有為本年度的「董之英足球計劃」的同學帶來影響，彭校長不消考慮便回應道：「有！係非常正面嘅影響，佢哋都視可以被揀選入『傑志尖子計劃』為努力嘅目標。佢哋明白到『傑志尖子計劃』係有名額，而且係要同全港嘅精英去爭，所以心態上都有好正面嘅轉變，期望疫情喺受到控制之後，計劃可以盡快順利展開。」彭校長提到，雖然新學年經已展開，但因疫情關係，校方在收生程序上會彈性處理，故如有興趣報讀或轉校的同學，可於本月內聯絡該校。