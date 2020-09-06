12碼出蠱惑　英格蘭戲劇性贏冰島

周日(6號)凌晨歐國聯A2組賽事，備受注目嘅英格蘭作客冰島，領隊修夫基盡遣哈利卡尼、史達寧同查頓辛祖「三叉戟」擔正，不過面對全軍退守嘅冰島，再次顯示出創造力不足嘅問題，喺且雙方各有1人被逐下，最終英格蘭只靠1個12碼入波，而且完場前一刻更用「奸招」令冰島12碼宴客，最終僥倖小勝1比0。

英格蘭今場控制戰局，但空有控球而冇乜大威脅埋門，變成悶戰一場，去到下半場中段先至開始有嘢睇。70分鐘，英格蘭右閘基爾獲加魯莽犯規，2黃1紅被逐離場，不過英格蘭喺89分鐘就博到12碼，史達寧禁區內射門省中恩格臣隻手，球證直指12碼，恩格臣亦拎第2面黃牌被逐，史達寧親自操刀破網。

正當球迷以為史達寧絕殺大局已定，中堅祖高美斯竟然喺補時階段送大禮，擒擒青咁喺禁區內推跌冰島球員輸12碼。冰島準備射12碼前，英格蘭中場禾特普斯就靜靜雞走去12碼點，將草皮踩爛，企圖影響冰島球員射12碼嘅質量，結果比卡比查拿臣操刀果然射到一飛沖天，英格蘭得以用蠱惑招保住勝果。