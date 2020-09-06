【有片】麥巴比零角度入波！救番法國一命

周日(6日)凌晨歐國聯A3「死亡之組」，法國靠基利安麥巴比個人表演，使出一招「零角度入波」，作客以1比0擊敗瑞典。

呢位21歲巴黎聖日耳門球星近7次為法國上陣，合共創造7個入球，包括射入4球及3次助攻，奠定球隊靈魂人物地位。

雙方踢到38分鐘，先至有第1次射門中目標，當時瑞典前鋒馬古斯貝治接應長傳，單刀起腳，被法國門將洛里斯及時出迎擋出。

法國大難不死，果然有後福，基利安麥巴比喺左路殺入禁區，突破瑞典2位球員夾擊，近底線零角度之下射入，認真犀利。

法國喺補時仲有機會拉開紀錄，瑞典中堅域陀連迪路夫喺禁區內撞跌單刀嘅曼聯隊友安東尼馬迪爾，被吹罰12碼，但基沙文卻射失，近3次為法國主射12碼都唔入，呢位巴塞隆拿前鋒將球會嘅衰氣帶埋入國家隊。

基利安麥巴比除咗零角度入波之外，佢今季仲有5次成功扭過對手，比隊友過人次數總和仲多。法國「三基鋒線」基奧特年事已高，基沙文長期缺態，明年歐國盃都要靠晒基利安麥巴比食胡。