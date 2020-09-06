【有片】醜態百出！英超列強熱身賽唔對路

新一季英超仲有唔夠1個星期就開鑼，列強嘅備戰都進行最後階段，周日(6號)就有多場熱身賽上演，不過一眾名牌球會表現都唔多對路，利物浦對住黑池先輸2球下大勝，阿仙奴、熱刺、紐卡素同韋斯咸亦輸波收場，而且仲有唔少蝦碌場面添！

利物浦季前最後一場熱身賽，喺晏菲路球場迎戰英甲嘅黑池，原本諗住輕鬆贏番場，點知早段就連失2球，激到領隊高普場邊暴怒，不斷高呼：「搶波啦唔該」、「企番啱個位啦」，果然班球員畀高普鬧醒，最後有沙迪奧文尼、南野拓實、羅拔圖法明奴、奧歷治等人入波，大勝7比2完場。

「紅軍」識得及時振作，但其他豪門就冇咁醒，熱刺作客屈福特有新加盟門將赫特「派膠」輸波，上半場20分鐘屈福特中場杜明高斯昆拿近30碼遠射，雖然勁度十足，但就射正中間兼喺赫特正面，呢位前英格蘭國腳竟然完全錯判波皮都掂唔到，熱刺最終輸1比2。

阿仙奴約戰阿士東維拉踢熱身賽，雖然巴西中場韋利安以及啱啱回巢嘅丹尼施巴路斯都有落場，而且奧巴美揚梅開二度，但「兵工廠」最終都係2比3輸波。至於韋斯咸對住今季降落英冠嘅般尼茅夫亦大敗3比5；紐卡素就繼上場1比5慘敗米杜士堡後，又喺主場0比1輸畀史篤城。

啱啱簽入巴西國腳中場阿倫盧利奧嘅愛華頓，友賽英冠普雷斯頓雖然贏2比0，但完場前恩歷克波拿斯又上演世紀Miss，佢門前3碼面對空門，竟然抽射「大撻Q」，個波撻番去自己身後面，恩歷克波拿斯賽後亦喺twitter留言：「冇得解釋....完全唔知點解會咁...」