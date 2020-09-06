舒夫真高最叻反擊戰　西班牙做大騷

今晚歐國聯A4次輪重頭戲，西班牙主場火併烏克蘭。西班牙今次召入安素法迪等新星，主場必定搶攻；由「軍刀」舒夫真高領軍嘅烏克蘭唔係善男信女，首輪贏波士氣大振，「狂牛」主攻啱晒佢哋打反擊，2.5球嘅入球大值得捧場。（國際財經台76、有線662、602及603台周一凌晨2時45分直播）

西班牙首輪靠補時入波，作客驚險逼和德國1比1，咁都搶到分有啲運仔。主帥安歷基今次徵召多位新仔，其中上場後備入替食咗球詐胡嘅安素法迪，更以17歲零308日之齡，成為自1936年以來最年輕嘅「狂牛」國腳。呢位巴塞新星入場後表現堅Sharp醒，難怪安帥都大讚佢喺天才，連同艾達馬查奧爾、費倫托利斯等上位球星，中場由堤亞高艾簡達拿以老帶新指揮大局，實攻到你有氣冇碇抖。

另一邊廂，烏克蘭喺「軍刀」舒夫真高執教後愈踢愈好，之前取得歐國盃入場券，日前喺歐國聯首輪，憑住英超孖寶耶莫蘭高同辛真高各建一功，主場以2比1擊敗上屆殿軍瑞士。效力曼城嘅辛真高喺國家隊擔任番最擅長嘅中場，有佢拍住阿特蘭大好波之人馬利路夫斯基，箭頭耶莫蘭高唔愁冇供應。

西班牙主場出擊一定主攻，佢哋近8次主場有7次開3球或以上，偏偏烏克蘭最想你攻，佢哋就可以打番最擅長嘅反擊，尤其西班牙防中布斯基斯嚴重退化，面對敵方快攻堅吃力，今仗等睇入球騷，2.5球大盤咪走寶。

名家：法達斯維