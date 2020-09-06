賣一個新人　韋斯咸開鑼前大地震！

韋斯咸近年管理手法一直受到詬病，英超開鑼前再次因為轉會問題引爆「大地震」！韋斯咸周六(5號)官方宣布，22歲新星迪安加拿正式轉投西布朗，據報轉會費達到1,800萬鎊，雖然賣價唔算差，不過領隊莫耶斯同一眾球星對迪安加拿離隊極度失望，齊齊公開炮轟韋斯咸管理層，球迷亦計劃進行抗議。

韋斯咸青訓向來都有一定水準，進攻中場迪安加拿就被視為球隊下一個青訓明星，上季外借去西布朗即協球隊升上英超，消息指莫耶斯原本計劃將佢回收重用，但韋斯咸班主蘇利雲同高特就決定將迪安加拿高價賣走，令莫耶斯極為不滿。

除莫耶斯之外，多位球員亦公開批評球會，隊長麥克盧保喺twitter留言：「作為韋斯咸隊長，我對迪安加拿離隊表示失望、憤怒同傷心，呢個細路會有偉大嘅未來。」呢則帖文亦得到英格蘭國腳迪格蘭賴斯畀Like，而迪格蘭賴斯盛傳亦可能會被賣去車路士。另一韋斯咸中場韋舒亞亦喺IG向迪安加拿表示：「去一間尊重你嘅球會發展你嘅事業，你會有光明嘅未來。」