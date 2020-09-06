籃總發聲明釋疑慮　疫情緩和研究復賽

香港籃球總會早前宣布，因應第三波疫情爆發，決定取消2020年銀牌和聯賽，來季暫定不早於明年8月開鑼，引起廣泛爭議。有輿論認為「一刀切」取消球季扼殺業界生計，籃總周日（6日）發聲明表示，考慮到參賽人士的健康風險，「暫停開賽是唯一選擇」，若疫情緩和會「盡快利用一、兩個月時間與各參賽隊伍進行緊急協商，務求達成於短期內開辨賽事的可能」。

受到新冠肺炎疫情影響，原定3月開鑼的銀牌和聯賽屢次延期，最終仍然難逃取消命運，而為配合亞洲籃球協會舉辦的國際賽事，來季暫定不早於明年8月開鑼，意味著一眾球員將要度過長達2年的比賽「空白期」。籃總聲明提到，鑒於業界認為此舉扼殺從業員生計，作為「一個對社會負責任的體育總會」，經過詳細研究後作出回應釋除公眾疑慮。

籃總重申，取消球季前已徵詢大部分甲一球隊領隊或班主同意，考慮到所有參賽人士，包括裁判、工作人員、記者、電視台員工及觀眾的健康風險，「十隊甲一組球隊祇有其中一隊持不同意見，普遍認為暫時宣布取消本年度銀牌及聯賽賽事乃逼不得已之舉。」對於有輿論建議效法NBA用「泡泡形式」作賽，籃總則指香港人口稠密，很多職球員及裁判皆非全職參與籃球活動，需在比賽期間外出工作或上學，因此考慮到群聚感染風險，「暫停開賽是唯一選擇」。

至於飽受爭議的2年空白期，籃總表示倘若疫情有緩和跡象，「可以盡快利用一、兩個月時間與各參賽隊伍進行緊急協商，務求達成於短期內開辨賽事的可能。」但其強調籃總作為政府資助的體育總會，復賽與否要視乎政府的防疫措施，「限聚令一日未撤銷或者體育場地一日未開放，以至球隊参賽的意願，缺一都不能開賽。」