捷克下場波　全部球員同教練要換過晒！　

捷克上場歐國聯雖然以3:1擊敗斯洛伐克，不過賽後有2個職員確診新冠病毒。雖然未有球員呈陽性反應，不過捷克足總初步決定，唔會出戰周二（8日)凌晨主場面對蘇格蘭嘅第2輪賽事。

但係捷克足總好快改變決定，佢地唔想因為缺席比賽而畀國際足協制裁。捷克足總喺官方聲明表示：「經過與UEFA辯論之後，決定與蘇格蘭的比賽將在原定日期和時間進行。」

不過基於安全理由，捷克目前大部份球員和職員需要接受隔離，有啲球員亦因為驚感染已經返咗去球會，所以捷克將會喺呢場比賽派出全新球員同教練團隊：「足總現在正與各支球隊進行密切聯繫，儘快決定誰在下場為捷克國家隊效力。」預計依場比賽捷克可能會派大量U20年輕球員上場。

蘇格蘭教練奇勒認為對方突如其來嘅改變，打亂晒所有賽前部署同計劃：「雖然比賽方式可能無咩太大變化，不過我完全唔知捷克會出咩人，對佢哋了解完全不足，對球隊備戰有影響。」

面對實力下降嘅捷克隊，奇勒表示蘇格蘭會全力爭取首勝：「即使捷克用咩陣容同陣式，我已經同球員講要好似平時咁為比賽做好準備，繼續努力改善球場上表現。」