【人物誌】打不死「新王子」斷腳都要扭

意大利上場歐國聯僅逼和波斯尼亞1比1，領隊文仙尼表示鋒線球員缺態，導致攻力不足，預料周二(8日)凌晨作客荷蘭，將會變陣，除咗意甲神射手恩莫比尼會恢復正選之外，羅馬「新王子」尼高路辛尼奧路亦有望擔正，為球隊注入進攻新力量。

21歲嘅尼高路辛尼奧路被譽為自托迪之後，意大利最天才橫溢嘅進攻中場，佢同時可以勝任翼鋒，多才多藝。

呢位新星最擅長個人盤扭突破，佢喺今年1月意甲為羅馬對祖雲達斯，試過由中圈位置開始盤球，但喺禁區前遭對手夾擊，導致重傷，長抖達半年。

不過，尼高路辛尼奧路並未驚過，佢復出後繼續用呢種「亡命踢法」，7月對史帕爾一役，佢再次表演千里走單騎，由後半場一直盤球，殺入對手禁區後，再用假動作呃過對手，瀟灑射入，「新托迪」之名當之無愧，早前更有傳皇馬計劃收購尼高路辛尼奧路，接替老將莫迪歷，足以證明佢潛力優厚。

尼高路辛尼奧路上場歐國聯，71分鐘後備上陣，雖然時間唔多，都有1次頭槌攻門，幾乎入波，喺右路突破亦好有威脅。

事實上，尼高路辛尼奧路僅為意軍上陣6次，已經入咗2球，呢位小伙子精力充沛，而且藝高人膽大，意大利好需要佢為球隊注入活力，力爭打開歐國聯勝利之門。