英超下屆波衫再出現「BLM」字句?

美國最近幾個月爆出種族歧視問題，英超喺全球擁有大量粉絲收睇，當然亦有聲援反種族歧視，以及表態支持黑人平權運動。適逢新一季英超即將喺9月12日正式展開，賽會正商討下季繼續強制性，喺球員波衫上面印「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）口號嘅可能性。

近日英超賽會表示會將最終決定權留畀球員，而20支球會嘅隊長需要喺下個星期開會，並作出表態。而目前英超20隊入面只有2位黑人隊長，分別係李斯特城嘅韋斯摩根同阿仙奴嘅奧巴美揚。由於好多球員完季之後去哂放假，或者準備參加國際賽，要等埋佢地返嚟，所以咁遲先可以作出討論。

英國《每日郵報》報道，雖然有部分球員希望繼續喺波衫保留「BLM」字句，但亦有球員唔同意，佢地認為依個訊息已經畀一群極端活動家劫持，所以唔想再將自己放係爭論中心，並認為咁樣會適得其反。而較早前有傳各支英超球隊，已經喺英超班主大會上面表示無意再採用「BLM」臂章。

英國著名平權運動雜誌《Kick It Out》，其中1個負責人Troy Townsend就認為英超下季應該繼續保留依個咁有意義嘅口號：「我地唔應該畀人劫持依個信息，球員表達嘅係自己對隊友嘅聲援，而唔係政治信息，不過決定權最後係隊長到，希望佢地唔會拒絕傳達依個團結嘅信息。」

《Kick It Out》主席Sanjay Bhandari繼續作出補充：「英超球員決定將波衫個名改印『BLM』，可以令到所有人更加團結。」佢強調球員必須要做得更多：「種族不公正同不公平唔會跟著球季結束。球員最大嘅力量就係推動改革，而當中方式應該由佢地自己去推動。」

英超復賽頭12場聯賽之後，波衫已經由「BLM」口號重新印上球員名。不過之後嘅比賽連同較早前社區盾，全體球員同球證都有喺開賽之前進行單膝下跪儀式，以及加上「BLM」臂章，另外賽會又利用球場內嘅屏幕顯示反對歧視字句，獲得網民嘅大量支持。