專欄輪住嚟　咪詐型！大家就就啦！

等到頸都長，會出戰復賽嘅6隊波，終於可以光明正大咁喺球場度練波喇，真係要同一直為咗「攞場」而東奔西跑、左問右唉嘅足總競賽部手足，講聲唔該喇！

6隊波喺啱啱嘅星期五開始，分兩日返番球場練波，傑志喺石門，東方龍獅同理文喺將軍澳基地，愉園同富力R&F喺九龍灣，而冠忠南區就喺番香港仔。由於幾個開放畀球隊練波嘅場地上限人數係每隊做咗登記嘅45位職、球員，加上對公眾衞生安全嘅考慮，所以喺復操呢段日子，傳媒行家係唔可以去現場探訪，啲料同相就要拜託球隊嘅宣傳部手足喇。

睇番各隊提供教練嘅訪問，幾乎全部都係覺得只有兩個星期去準備復賽係唔足夠，不過呻還呻，都要感恩嘅，一嚟啲球場得來不易，二嚟其實早喺董事會通過照踢復賽嗰陣，就已經講到明同政府攞場，攞唔攞到、幾時攞到同攞到邊度，足總一律冇Say。所以最後可以喺周五（4日）操得番，已經好難得。至於「兩個星期」，幾隊之前開會表決嗰陣，亦已經夾咗少過兩星期先唔制，有兩星期就可以接受。

操得番喇，踢唔踢得番呢？希望一切順順利利，直播見！

大頭