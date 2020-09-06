中甲　出征梅州賽區　羅素為「奶粉錢」博盡

新賽季中甲將於周六(12日)拉開帷幕，港將羅素效力的江西聯盛，周一(7日)啓程前往梅州賽區，展開為期1個多月的中甲首階段封閉式征途。對32歲的羅素而言，過去幾個月自己在各方面都遇上巨大改變，除了要適應新球隊，6月初成人父後，這位港足「新手爸爸」，亦多了一份家庭承擔，近日他就與本報記者分享最新訓練情況，以及自己心態上的轉變。

8月初首次與江西聯盛會合，羅素至今已經與球隊操練近一個月，此前這位港足代表一直身處家鄉英國，平時亦不忘堅持個人訓練，但比起新教練、新隊友，以至於新踢法，羅素認為在新環境中最難適應的，必然是與英國截然不同的氣候：「我都用咗一排先至適應到呢度啲天氣。之前自己雖然每周日日操，甚至每日試過操3課，但係根本唔足以應付喺呢度36度高溫下踢熱身賽。好彩最終訓練成果唔曳，自己都好滿意。」

上季效力中超球隊河北華夏幸福的羅素，曾與馬斯真蘭奴及拿維斯等大牌球星并肩作戰，如今轉戰次級的中甲聯賽，加盟今季以遞補身份由中乙升班的江西聯盛，羅素至今對新東家的狀況，尤其主帥黃勇都感到滿意：「好享受同江西主帥合作，我同佢互相尊重。佢欣賞我嘅努力，對我嘅職業水平表示肯定；我都好欣賞佢嘅執教能力，尤其係每次操練期間，佢指導球員嘅細節程度。」江西聯盛與另一位港將「細佬」梁諾恆所效力的梅州客家，一同編入B組賽區，羅素表示已急不及待想和「細佬」碰面。

今年6月，羅素妻子海倫誕下囝囝Zachery，從此這位踢法勇悍的港足鐵衞於球場外多了一份牽挂：「可以見證囝囝出世，一直陪伴佢到滿月，係無與倫比的感覺。平時我當然好挂住佢哋，唯有成日同佢哋透過視頻見面，睇睇老婆傳來嘅照片同短片。」

反復無常的疫情，令羅素舉家搬往中國内地一起生活的計劃，最終被迫擱置，唯有留下身處英國的妻兒，獨身前往中甲接受新挑戰。他坦言平時難免會挂念遠在他鄉的家人，但初出世的囝囝，卻令自己在綠茵場上多了一種動力：「今季係我第一次以爸爸身份落場比賽，為咗囝囝，好希望自己可以踢出好表現。」