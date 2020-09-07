17歲神童轟入世界波！西班牙大炒烏克蘭

周一(7日)凌晨歐國聯A4組，西班牙以4比0大炒烏克蘭，「帶刀侍衞」隊長沙治奧拉莫斯梅開二度，但最搶眼都係17歲新星安素法迪，佢先博到12碼，之後仲射入1球世界波，成西班牙史上最年輕入波嘅球員。

安素法迪今場正選上陣，開波3分鐘就有貢獻，佢殺入禁區，被對手勾跌，球證判罰12碼，沙治奧拉莫斯主射入網，呢位皇馬中堅之後接應長傳頂入，個人梅開二度。

不過，主角始終係安素法迪，呢位巴塞神童踢到32分鐘，喺左路盤球到禁區邊，用右腳勁射擦柱入網，以17歲零311日成為西班牙史上最年輕入球者。

出生於幾內亞比紹嘅安素法迪上場歐國聯對德國，首次為西班牙大國腳上陣，並曾經頂入1球，但因為隊長沙治奧拉莫斯犯錯在先，而被判入球無效，今場終於真正入波，創造紀錄。

今場比賽末段，輪到另1位新星費倫托利斯發威，佢後備上陣10分鐘，就趁對手解圍不遠，第一時間補射入波，取得球員生涯首個國家隊入球。呢位20歲中場早前由華倫西亞轉投曼城，「藍月亮」領隊哥迪奧拿今次真係有眼光。西班牙贏波之後，力壓烏克蘭，升上榜首。