重蹈覆轍！德國又被逼和

德國冇「拜仁」就什麼都不是，佢哋喺周一(7日)凌晨歐國聯A4組又失分，作客被瑞士逼和1比1，亦係「日耳曼兵團」連續2場領先之下，和波失分，出線形勢不妙。

由於拜仁慕尼黑一班主力踢完歐聯決賽，冇入選德國大軍，球隊實力受削，繼上場被西班牙逼和1比1之後，今場對住瑞士，亦佔唔到甜頭。

雖然德國開波14分鐘就由根度簡射入打開紀錄，但之後遭到瑞士猛烈反擊，瑞士中場連拿度史提芬近門起腳，僅被門將賓特尼奴用腳擋出，瑞士之後仲有施費洛域射中柱唔入。

踢到57分鐘，德國都係頂唔住，被維馬射入扳平1比1。瑞士原本仲有反勝機會，可惜格列沙加主射罰球，僅被德國門將賓特尼奴撲出，維持1比1賽果，德國現時2戰只有2分，排小組第3位。

值得一提，歐國聯上年創辦，德國上屆4戰只有2和2負，加埋今屆2場都和波，換言之，德國參加歐國聯以來，仲未贏過波。

賽後德國中場卻奧斯同領隊勒夫唱反調，話認同球迷呼籲，應該重召湯馬士梅拿，但指勒夫一定唔會改變主意。德國傳媒批評勒夫已經江郎才盡，難以再帶領球隊創高峰，德國足總或者係時候考慮換帥。