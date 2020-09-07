夢碎！祖高域積分獎金無晒　仲要面臨處分

在兩大勁敵拿度及費達拿缺席下，被視為今屆美網奪標大熱嘅世界「一哥」祖高域，周日因為一個魯莽的行為，被主裁判取消參賽資格，粉碎了他在紐約衝擊個人第18「貫」的好夢，同時根據賽會規例，祖高域前三場所贏得的獎金及積分，都全部歸「０」。

這是祖高域對西班牙布斯達的男單第4輪賽事，祖高域在首盤5比4領先小分40-0，但被對手連追三球要打刁時分，怒火中燒將球重擊在邊線的廣告板，已為沉重代價埋下伏線，直至第11局似乎對自己的表現仍不滿，並背着球場將球擊向底線，雖然這一記擊球速度不算高，但卻擊中了底線的女司線員的頸部，令她當場倒地，並要不斷咳嗽，祖高域即示意「耍冧」兼隨即跑到女司線員前問候，但這個舉動已令他犯下大錯。

儘管女司線員經簡單治療後身體沒有大礙，但賽事總監與主裁判商討後，並與祖高域交流了一段時間，據外媒指祖高域曾表示司線員應該不需要去醫院，自己應可繼續比賽，但賽事總監認定這位塞爾維亞球星的舉動是惡意擊球，根據美網規例要直接判輸，即時取消資格，最終祖高域亦要無奈接受。

美國網球協會隨即發表聲明，在聲明中表示祖高域由於違規以及危險擊球行為，不僅失去排名積分及所獲得的25萬美金，並將面臨罰款。至於一哥隨後亦在個人社交平台發出道歉聲明，表示自己無意傷到對方，但承認犯下錯誤，這個教訓為自己成長中一個重要課堂。

過去都有不少球員在大滿貫中被DQ，「細威」S威廉絲在2009年美網亦曾對司線員無禮被判罰，英國名將漢文於95年溫網，與拍檔巴迪斯在男雙賽事，意外擊中女球童頭部，成為首位在溫網被DQ的球員；昔日的壞孩子麥恩萊在90年澳網第四圈都試過被逐離場。

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