【有片】相隔18年！洛賓終於再為母會入波

荷蘭名將洛賓掛靴1年之後，今年6月宣布復出加盟母會格羅寧根，呢位36歲翼鋒寶刀未老，喺周日(6日)晚熱身賽入波，協助球隊打和比勒費爾德1比1，亦係佢相隔18年後，再次為格羅寧根入波。

當時比賽踢到17分鐘，洛賓接應隊友左路傳中，喺禁區頂第一時間起腳射入，可惜最後被比勒費爾德逼和，未能一嘗勝果。

洛賓2000年喺格羅寧根出道，效力2季上陣52場入12球，2002年轉投燕豪芬打出名堂，先後踢過3大豪門車路士、皇馬、拜仁慕尼黑。

期間洛賓攞過1次荷甲、2次英超、1次西甲及8次德甲冠軍，佢喺2012/13年歐聯決賽完場前入波，幫助拜仁以2比1擊敗多蒙特捧盃。另外，洛賓喺2010、2014年先後代表荷蘭贏得世界盃亞軍及季軍，國家隊上陣96次入37球。

洛賓喺上月熱身賽對荷乙球隊阿梅爾城，已上演復出後首場比賽，當時佢只係踢咗30分鐘，狀態麻麻，今場表現明顯有改善。賽後洛賓亦話，經過一連串訓練之後，感覺良好，但仲有提升空間，有信心可以100%狀態迎戰新一季荷甲賽事。

荷甲上季踢至25輪因受新冠肺炎疫情影響宣告腰斬，新一季荷甲將於9月12日開鑼，格羅寧根首戰將於主場迎戰燕豪芬，亦係洛賓倒戈之戰，實在令人期待。