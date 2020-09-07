終有新面孔！加斯尼贏生涯首冠寫紀錄

F1意大利站周日爭逐充滿戲劇性的爭逐，主場出戰的法拉利，紅魔雙雄齊齊退賽，「黑帝」咸美頓被罰最終三甲不入，53圈的激戰後艾法托利（Scuderia AlphaTauri）車隊的年輕新星加斯尼(Pierre Gasly)奪冷贏得個人首個分站冠軍，並為F1歷史寫下紀錄。

在著名的蒙扎賽道上演本季第8場賽事，加斯尼以1小時36分39秒奪得這個分站冠軍，成為96年後首位踏上最高台楷的法國車手，他僅以0.415秒力壓麥拿侖的沙恩斯，而第三名則是為賽點（Racing Point）出戰的加拿大神童史杜爾；值得一提的是三甲車手都相當年輕，年齡總計為71歲，平均年齡24歲，並創下了踏上頒獎台平均年齡最年輕的紀錄。同時，也是自2012年後，首次在頒獎台上沒有平治、法拉利及紅牛的車手。

今站比賽甚為混亂，第6圈法拉利的維度爾戰車失控，被迫退賽，擁主場之利的法拉利早已損失一名車手，第20圈賽會一度出動安全車，比賽回復之後場上戰況更亂，另一位法拉利車手勒卡歷在一個彎位失控，直衝緩衝區護牆，安全車再次出動，賽會更出動紅旗暫停比賽。

在排位賽兩次刷新賽道紀錄的咸美頓以頭位出賽，但因比賽期間違規進入維修站被罰停10秒，一度跌到隊尾，而他力拼下在後段追回排第7完成賽事。最終，加斯尼率先衝線，成為繼2008年的維度爾之後，第二位贏得分站冠軍的紅牛車手。

經8站後，平治的咸美頓仍然在車手榜排頭位，以累積164分領先，其隊友保迪斯則以117分排第二，而紅牛的麥斯韋斯塔本則居於第三位。

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