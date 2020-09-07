對賽往績食住荷蘭　意大利作客有冇計？

歐國聯A1組今晚有好戲，荷蘭主場鬥意大利。「橙衣兵團」上場以1球小勝波蘭，但表現唔算突出，尤其攻勢欠銳利。意大利上場和波失分，為爭出線今場不容再失，加上佢哋向來係荷蘭剋星，近5次對賽意軍獲2勝3和，今場有得受讓，可博讓球客勝。（香港開電視77台、有線661及601周二凌晨2時45分直播）

荷蘭前主帥朗奴高文轉投巴塞後，暫時由助教洛迪維治斯領軍，上場面對波蘭空有控球率，但具威脅攻門唔多，僅靠下半場貝雲積近門撞入奠勝。波蘭該場缺少主力羅拔利雲度夫斯基，荷蘭先可以放心壓前搶攻，否則未必入到波。

恩莫比尼留力等今仗

意大利上場畀波斯尼亞逼和1比1，連勝走勢告終，教練文仙尼被踢爆交錯出場名單，令原本打正選嘅中堅基亞連尼冇得踢，被逼臨時變陣，由法蘭斯高阿沙比頂硬上。文仙尼犯下低級錯誤後，今場唔會再大意。歐洲金靴獎得主恩莫比尼上場最後17分鐘先落場，擺明留力今晚之戰，相信呢位拉素前鋒會恢復正選，可望增強意軍鋒力。

意大利自缺席2018世盃後發奮圖強，近15場國際賽保持不敗，期間錄得12勝3和，況且佢哋以往對住荷蘭，亦佔有優勢，近5次交鋒意軍獲2勝3和不敗戰績，包括最近1次作客荷蘭贏2比1，今場可全身而退，受讓抵玩。

陣容

荷蘭

施利臣

夏迪保亞 華基爾雲迪積克 祖爾韋特文 尼敦阿基

雲迪碧克 法蘭基迪莊 韋拿杜姆

貝雲積 迪比 昆斯普美斯

意大利

基安盧基當拿隆馬

費奧倫斯 邦路斯 基亞連尼 基斯坦奴比拉基

史提芬奴辛斯 佐真奴費路 尼高路巴列拿

尼高路辛尼奧路 恩莫比尼 恩斯治尼

意大利近5次對荷蘭成績

不敗率

100%

直播表

周一10:00pm 歐國聯 哈薩克 Vs 白俄羅斯

有線661、601台

周二2:45am 歐國聯 荷蘭 Vs 意大利

開電視77台、有線661、601台

周二2:45am 歐國聯 波斯尼亞 Vs 波蘭

國際財經台76、有線662、602、603台