【東體爭議】馬迪爾復活！可取代基沙文

法國上場歐國聯小勝瑞典1比0，出現1位「熟悉的陌生人」，就係安東尼馬迪爾，呢位曼聯前鋒相隔2年半之後，再次為法國披甲，雖然只係後備上陣13分鐘，但都博到1球12碼，可惜畀基沙文糟蹋射失。網民紛紛戥馬迪爾唔抵，認為佢更值得踢正選，取代長期缺態嘅基沙文。

24歲嘅安東尼馬迪爾因為前幾年喺曼聯表現陷入低谷，而遭法國領隊迪甘斯忽視，上場對瑞典之前，馬迪爾對上次為法國上陣，已經要數到2018年3月，更加喺最後關頭落選法國上屆世界盃大軍名單，錯過捧盃機會。

不過，安東尼馬迪爾上季表現大翻身，為曼聯上陣48場，射入23球，多過晒法國上場2位正選基沙文同基奧特上季入球數字，迪甘斯亦改變初衷，重召佢入伍。安東尼馬迪爾以博到1球12碼，證明自己能力不在「雙基」之下。

事實上，法國鋒線已到改朝換代嘅時候，基奧特就快34歲，而且只係車路士後備球員，難當大任。基沙文自從加盟巴塞隆拿後，無復當年之勇，更加連續3次為法國主射都唔入，認真尷尬，安東尼馬迪爾正好把握機會，爭取成為法國鋒線新旗幟。