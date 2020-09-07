阿諾特強勢擔正！要重演射死舒米仔

英格蘭將於周三(9日)凌晨歐國聯作客丹麥，英軍右閘基爾獲加上場被逐，今場需要停賽，預料阿歷山大阿諾特將會正選上陣，領隊修夫基為咗盡量發揮呢位利物浦「助攻王」嘅側擊力，可能改踢343陣式，由佢負責右路攻守工作。

阿歷山大阿諾特因為缺席利物浦大部份季前操練，狀態不足之下，上場鬥冰島，只能做後備，但由於基爾獲加今場「坐波監」，修夫基應該會搵阿諾特踢正選。

呢位21歲新星助攻力強，上季英超射入4球，包括作客李斯特城，射入1球及貢獻2次助攻，協助紅軍大勝4比0，該場為李城把守最後一關正係丹麥門將卡斯柏舒米高，阿諾特今場再遇呢位對手，隨時又有傑作。

事實上，阿歷山大阿諾特已被視為英格蘭未來首席右閘，基爾獲加上場被逐後，透露自己嘅國家隊生涯可能已經玩完，因為英格蘭右閘競爭非常激烈，除咗阿歷山大阿諾特之外，仲有馬體會嘅捷比亞、狼隊嘅高亞迪，以及今次冇入選嘅曼聯新星雲比沙卡，難怪年屆30歲、負面新聞多多嘅基爾獲加自知國際賽前途亮起紅燈。

另外，根據德國《轉會市場》公布，英格蘭屬於現時最高身價嘅國家隊，球員總值9.387億鎊，第2位法國總值8.2341億鎊，第3位巴西總值8.1684億鎊。