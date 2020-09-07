【官宣】狼隊執平貨！今次係里昂左閘

英超狼隊又有新援加盟，今次係法甲里昂嘅左閘費蘭度馬卡爾，據報轉會費大約180萬鎊(約1,800萬港元)，依位巴西球員將會同狼隊簽約兩年，下季著5號波衫。

狼隊行政總裁Jeff Shi喺球隊官方網站歡迎費蘭度馬卡爾加盟：「他在頂級聯賽和歐聯有超過280場的比賽經驗，可以為陣中其他年輕球員增加大量經驗，歡迎來到狼隊！」

Jeff Shi同時對費蘭度馬卡爾讚不絕口：「他是一名技術好的球員，而且在防守端上非常硬朗和有上佳的頂上功夫，同時他擁有良好的速度和比賽態度，能夠在後防做出貢獻。」

31歲的費蘭度馬卡爾2017年由賓菲加轉投里昂，迅速成為里昂嘅主力，各項賽事合共為球隊上陣75場，交出5次助攻。可惜上季受膝蓋傷患困擾，導致整季只上陣26次，不過仍帶領里昂殺入歐聯四強，佢係最近嘅法甲開鑼戰亦有替里昂正選上陣。

由於馬特杜靴迪已經轉投熱刺，預計費蘭度馬卡爾將會成為狼隊下季正選左閘。除左左閘之外，佢亦可以喺3後防陣式時擔任左翼衞同左中堅。