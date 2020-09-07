Like數爆晒燈　艾蘭沙維勢投費倫巴治

近期返回國家隊踢歐國聯嘅以色列射手艾蘭沙維，盛傳將離開中超球隊廣州富力，仲喺個人IG上透露新去向，暗示即將重返歐洲球壇。

近日《433》足球新聞平台，喺呢位上季中超神射手嘅IG圖片下留言，邀請佢轉投土超勁旅費倫巴治，仲成功得到艾蘭沙維本人回應，後者表示只要得到50萬個「Like」數，就會考慮加盟。艾蘭沙維的回應隨即引起極大回響，「Like」數已經遠遠超過50萬，最終艾蘭沙維亦留言表示會努力達成今次轉會。

現年33歲嘅艾蘭沙維上季曾為廣州富力射入29個聯賽入球，成為中超神射手。今季廣州富力喺新帥雲邦賀斯帶領下，中超開咧表現未如理想，現時9戰只取2勝。早前踏入國際賽賽期，更一度有傳球會禁止艾蘭沙維返回以色列國家隊報到，但最終依然決定放行，外界普遍認為艾蘭沙維今此一別，將不會再為廣州富力披甲，並開始預測他的新去向。

作為以色列主力前鋒，艾蘭沙維披上國家隊戰袍時腳風奇順，上仗歐國聯B2組賽事面對蘇格蘭，此子再次射入世界波，幫助球隊以1比1逼和對手。以色列下場將主場出擊，迎戰同組嘅斯洛伐克，屆時艾蘭沙維有望再大顯身手。