英格蘭爆醜聞　兩新星帶女上房犯禁遭革扯

2位英格蘭新星菲爾科頓及格連活特，被揭發上周六(5日)晚作客冰島賽後，帶女仔返酒店玩樂，2人已涉嫌違反疫情下一系列禁令，英格蘭大軍亦將2人隔離，唔准加入大隊練波備戰對丹麥，英軍主帥修夫基其後在記者會中確認，菲爾科頓與格連活特已被國家隊開除。

英國《太陽報》報道，冰島傳媒取得一段相信是英格蘭大軍在冰島酒店內嘅片段，片段由2個女仔發布，片段中影到英格蘭2位新星菲爾科頓與格連活特在酒店中嘅情況，當中附有一段對話：「我哋去酒店房間，會見到邊個呢？」另一人回答：「係格連活特，我真係好緊張，好X緊張呀。」

2位英軍新星私自與外界人士接觸，已經違反英格蘭國家隊規定。按今次歐國聯條例，英格蘭到訪冰島比賽，獲得豁免毋須隔離5天檢疫，條件是球隊人員不得與外界人士接觸，事件曝光後，英格蘭足總已將2位球員隔離，不得參與球隊活動。

當地傳媒搵到今次事件嘅2位女仔，其中一位向傳媒透露：「我真係唔想畀麻煩佢哋，但我哋真係唔知有防疫禁令，我同佢哋其中一個接觸都有幾日時間，佢哋冇講過唔可以影相。」

年僅20歲嘅菲爾科頓及18歲嘅格連活特，喺今次國際賽檔期首次入選大國腳，上周六作客冰島首次上陣，效力曼城嘅菲爾科頓正選彼甲，至於曼聯新星格連活特於78分鐘後備入替隊長哈利卡尼，2人均被視為英軍超新星，無論在球會及國家隊，前途無可限量，點知首次為國家隊征戰就出事，被踢出隊。

菲爾科頓兩年前已同女朋友Rebecca Cooke生咗個仔，至於格連活特就喺今年5月同女友Harriet Robson分咗手。