英超唔畀賽事延期　湊夠14個就要踢

上個月英超季前嘅新冠病毒測試中，即使喺12支球隊入面發現咗14宗確診個案，但係英超賽會都無意推遲賽季，近日仲通知20支球隊，即使疫情再反彈，佢地都要根據賽程湊夠人數繼續踢落去。

《每日郵報》透露，英超賽會決定2020/21賽季將會按照原定賽程完成，所有球隊因任何理由，而提出將賽事延期的申請都會被拒絕，除非球隊可以上陣嘅1隊球員少過14人。根據慣例球隊需要喺U21青年軍搵球員去湊夠比賽人數。

如果有球隊以任何理由拒絕出賽，英超賽會將會交畀獨立紀律小組進行裁決，處罰措施由警告、罰款到扣分不等。英超賽會目前將下年5月23日定為英超煞科日。

受到今次英超賽會嘅強硬態度，預計大量後備同年青球員，甚至一班預備組小將都會有更多嘅上陣時間。

另外有傳熱刺正準備喺對愛華頓嘅英超開鑼戰，開放4000個最貴嘅座位，試行畀球迷重新入場。

除咗英超之外，歐洲足協早前亦表明今季嘅歐聯同歐霸將會如期進行，而要求甚至比英超賽會更苛刻。歐洲足協規定，如果兩支球隊都有13個球員可以上陣，球賽就會如期舉行。另外如果任何一支球隊唔可以組成一支13人嘅陣容，佢哋將會喪失比賽資格並即時判輸3:0。