港超聯　堅Sir︰新換人安排有利球隊調動

備戰本地波復賽的港超球隊東方龍獅，周一(7日)進行復操後第3課操練，主教練李志堅視像會議形式接受訪問時，向傳媒談及球隊最新狀況之餘，亦談及對復賽後5個換人名額的看法，至於葉鴻輝就分享復操期間，防疫措施為自己帶來的影響。

經過一日休息之後，東方龍獅於復操後第3課操練，首次進行内部分隊比賽，主教練李志堅形容僅僅兩周的復賽時間，對球隊備戰而言相當緊促，但認為球隊的狀態正慢慢回復當中。「堅Sir」亦表示已經收到足總通知，會跟隨國際足協(FIFA)的最新指引，於復賽後可以使用5個換人名額，對於這個安排，「堅Sir」確信會對球隊調動會有頗大幫助，但就需要時間適應：「用3次(換人機會)換5個人，要有啲技巧，如果有空間畀球隊去輪換梗係好。」完成復賽之後，新球季將緊接展開，因此他認為需要作長遠打算，並認為5個換人名額的安排，可以讓球員有更多休息機會，對球隊有絕對有幫助。

港超球隊復操後雖然要執行家居隔離，難免會對參與的球員造成不便，但有份陪同「堅Sir」一起出席訪問環節的葉鴻輝，就笑言自己平時早已養成「宅在家中」的生活習慣：「其實復操之後家居隔離，同我平時冇乜分別，因為我都好少出街，多數喺屋企煲下劇放鬆心情，今次呢嗰隔離方式對自己影響唔大，最多係少啲出街食飯。」他補充復操之前，一直有保持家居訓練，有信心能夠保持體能狀況，唯需要時間找回比賽感覺。