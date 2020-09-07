流離萬里只為家　浪人巴辛斯薩

「流浪」一詞帶有流離浪蕩、居無定所的涵義，亦帶點不羈放縱的男兒氣概。但對於效力標準流浪的兩位南美外援，巴辛（Leandro）和斯薩（Cesar）而言，流浪「搵食」卻非孤身走我路般簡單，背後更肩負着給家人過更好生活的責任。兩位異鄉人，自3月港超停擺後因疫情滯港近半年，思鄉之時彼此互相扶持，拼湊出一個令人感概的「流浪」故事。

分別來自阿根廷及巴拉圭的Leandro和Cesar，去年加盟標準流浪，今季立下不少汗馬功勞。惟自3月港超聯暫停直至上月底，他們二人因疫情、祖國封關的緣故而有家歸不得。對於受訪之時已闊別家人近半年的兩位異鄉人來說，這段艱苦時光定是一場煎熬。「自1月我返過去度假後，已經有半年冇見過屋企人，上次訂咗機票突然冇得飛，我個囡喊晒口，始終咁耐冇見爸爸，對9歲嘅細路女嚟講好困難。」Leandro說。而家人居住在阿根廷的Cesar，更因為該國禁止外國人入境而被迫滯留多1個月。他比起巴辛更掛念家人，幾乎每天都會與妻子和2歲的兒子，進行至少2次視像通話。

計劃舉家東遷植根香港

出國謀生的外援，十居其九是希望獲取比當地更高的待遇，飛越18,200公里來港「搵食」的Cesar和Leandro亦然。出身自阿甲勁旅競賽會的巴辛，職業生涯主要在祖國低組別聯賽打滾，相對於香港這座繁華的都市，即使是從流浪獲取的薪金，已足以讓他為家人爭取更佳的生活條件：「嚟香港踢波1年後，屋企嘅環境好咗，起碼可以令我家人過得好啲。如果出年可以帶埋佢哋過嚟，幫個囡搵間英文學校就更好。為咗佢嘅將來，再辛苦都值得。」

斯薩亦透露，為着令妻兒過更好的生活，已為自己在香港的前途稍作打算：「我老婆上年12月帶埋個仔嚟探我，佢覺得呢度比阿根廷安全同繁榮好多，所以我諗住就算退役之後都會喺度工作，等我囝囝可以喺香港成長。」Cesar稱，今季一直也有為法比奧兄弟工作的巴西足球學校兼任教職，假如情況許可，他自己都想在港開辦一間以西班牙語教學的足球學校。

豪邁大丈夫永不言棄

球季因疫情爆發而煞停，自己又因停航而未能歸家，他們偶然也會因思鄉而感到失落，但卻從沒有後悔當初來港踢波的決定。「我人生冇『放棄』呢個字，我好細個已經孤身一人出國搵食，人在異鄉總係困難，但對我而言更似一個挑戰。」Cesar說。Leandro接着道，就算季初曾經歷低潮，陷入被辭退邊緣，他卻對自己從未失去信心：「啱啱嚟到好多嘢都唔適應，差啲畀球會炒，但我對自己嘅能力充滿自信，喺訓練上加倍努力，最後成功走出低谷，就係呢份動力助我支撐到依家。」

早前標準流浪總監李輝立，曾在一則文章中解釋，球隊名稱採用「流浪」兩字，是想藉其富有男性豪邁風采的意思予人深刻的印象。而這個詮釋如今就正正體現在Leandro和Cesar，兩位為家人生活而出國奔馳的大丈夫身上。

「兄弟」友情解鄉愁

滯港半年，幸有彼此陪伴在旁，巴辛和斯薩才得以稍為紓解思鄉之情。比巴辛年長的斯薩，有時更會扮演哥哥扶持對方。「我成日同佢講，心態一定要夠強先可以堅持落去，可能我比佢較多經驗，7年前我已經踢過愉園，比佢容易啲適應，同埋一直以嚟我都幫佢翻譯，我就好似變咗佢大佬咁照顧住佢。」Cesar說。

觀察巴辛的Instagram，你會發現有很多與流浪一眾隊友的合照，他自己亦坦言，全靠隊內職、球員今年的熱心幫助，他才得以適應在香港的生活：「基藍馬、安基斯、安達、『賴Sir』（流浪教練團之一賴嘉輝）等嘅流浪人，今年幫咗我哋好多，佢哋到依家仲有間中Send訊息嚟問候我哋。當然Mr. Mok（會長莫耀強）、總監Philip都十分照顧我哋！好感恩流浪所有人都對我哋好好，我希望下季可以為流浪射入20球，以報答佢哋！」

巴辛Profile

全名：Leandro Aníbal Bazán

國籍：阿根廷

出生日期：1990年3月30日（30歲）

位置：影子前鋒、進攻中場

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：競賽會、Defensores de Belgrano、Central Córdoba、Rivadavia（只列部分）

斯薩Profile

全名：Pablo César Leguizamón Arce

國籍：巴拉圭

出生日期：1982年10月5日（37歲）

位置：中堅

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：愉園、颶風隊、圖庫曼體育會、新芝加哥、索爾德阿美利加（只列部分）