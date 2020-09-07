北愛隊長今場平記錄　對挪威賽前一振士氣

北愛爾蘭今晚凌晨(8日)將會主場面對挪威，而隊長史提芬戴維斯，今場亦會追平由守門員柏真寧斯所保持嘅119場，代表北愛爾蘭上陣最多次數記錄，開波前一振士氣。

賽前依位效力緊蘇超格拉斯哥流浪嘅35歲中場，對於即將追平名將柏真寧斯嘅記錄感到不可思議：「之前拎到100頂喼帽我已經好高興，但能夠接近一個傳奇人物嘅記錄真係太不可思議。」同時佢又為著上北愛爾蘭球衣感到自豪：「雖然最近經歷緊艱難時期，好彩可以喺國家隊取得成功，希望我地可以繼續前進並取得更多。」

除此之外史提芬戴維斯仲接近打破另一個記錄，佢同門將施路頓所保持嘅125場英倫國家隊最多上陣次數紀錄，只係差7場。假如佢今晚可以上陣嘅話，下個月對波斯尼亞就可以正式追平依項記錄。

史提芬戴維斯2005年第1次代表北愛爾蘭國家隊上陣，但當時球隊以1:0不敵加拿大。至今代表國家隊上陣107場，射入11球同交出6次助攻。佢上場1:1打和羅馬利亞嘅歐國聯賽事亦正選上陣，踢足90分鐘。

除咗有隊長史提芬戴維斯之外，今場北愛爾蘭仲有李斯特城中堅莊尼伊雲斯正式歸隊，將會重新伙拍屈福特後防卡夫卡特，或者阿仙奴小將Daniel Ballard，有望可以抵擋挪威新星艾寧夏蘭特嘅來襲。