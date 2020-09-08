祖高域被罰1萬　塞國球迷死亡詛咒女司線員

一個魯莽擊球，祖高域一夜間唔見200萬！據外媒報道祖高域擊球誤傷司線員的行為，被罰款1萬美元，因賽後不開記者會再被美網罰款7500美元，連同他16強獎金的25萬獎金，這個「擊球」揚名世界之餘，仲要付出267500美元（約207萬港元）的代價。

消息指，賽會以違反體育精神的行為，判罰祖高域1萬美元，而這個已不是最高罰款，在大滿貫賽事中違反體育精神行為的最高罰款為2萬美元。負責周一祖高域這場16強賽事的主裁判梅爾表示，肆無忌憚的發洩就應該罰，是否故意並不重要，「祖高域輸了一分拿出一個波，將球擊出，打中了司線員喉嚨，她倒在地上，這個情況，我們百分百確實是真相。」即使這位世界「一哥」強調不是故意，但梅爾稱：「祖高域的觀點是，他不是故意打到司線員。他表示自己很生氣，於是擊打網球，打到了裁判，事實非常清楚，這不是故意，他認為不應該取消比賽。」然而梅爾認為是否故意與被取消比賽資格並不是等號：「我們都認為他不是故意，但事實他擊中了司線員，而司線員受傷也是事實，關鍵是行動與結果。」

不過，很多塞爾維亞球迷就認為祖高域被冤枉，更有人認為被擊中的女司線員「扮嘢」，有意將自己的痛苦放大。部份祖高域粉絲更圍攻了那位女司線員的社交網，不斷留言攻擊她，甚至死亡詛咒：「你很快見到你已死的兒子」，嘲諷她的兒子12年前因為交通意外離世；他們這個舉動令祖高域都立即要在個人社交平台發文制止：「親愛的粉絲們，感謝你們傳來的正能量訊息，請記住，昨晚被我打到的女司線員也需要我們支持，她甚麼都沒做錯，我希望這段時間你們也能給她更多支持及關心。」

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！