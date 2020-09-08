奇雲迪布尼又做老竇　凑完囡即番比利時

比利時中場核心奇雲迪布尼近日「家有喜事」，迎嚟囡囡Suri出世，作為爸爸當然要陪喺屋企人身邊，見證呢嗰重要時刻，比利時國家隊亦因此批准呢位曼城中場，暫時離開球隊處理私人事務。不過佢好快就已經番到國家隊，連同隔離完畢嘅前鋒巴舒亞伊，齊齊現身「歐洲紅魔」訓練場上。

冇咗奇雲迪布尼壓鎮嘅比利時，上仗喺歐國聯A2組賽事，靠積臣丹拿雅同梅頓斯上下半場各入一球，以2比0擊敗丹麥，不過領隊馬天尼斯當然希望佢陣中嘅主力中場，可以隨時候命。呢位29歲曼城中場，喺個人IG上載初生囡囡Suri，同佢兩位哥哥嘅合照，作為自己第3次做老竇嘅印記，畫面夠晒溫馨。

不過奇雲迪布尼都冇忘記國家任務，喺周日(6日)嘅比利時訓練期間，已經見到中場猛將的身影。同奇雲迪布尼一起現身嘅，仲有車路士前鋒巴舒亞伊，此子被懷疑有機會感染新冠肺炎，早前需要接受14日隔離，最終確認只係虛驚一場，下場面對冰島嘅歐國聯大戰，兩位猛將會隨時候命。