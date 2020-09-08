【官宣】紐卡素簽咗前般茅「最佳拍檔」

紐卡素官方宣佈正式簽入一對前般尼茅夫拍擋，分別係哥林威爾遜以及賴恩費沙。哥林威爾遜嘅轉會費大約2,000萬鎊(約2億港元)，而賴恩費沙就以自由身加盟，兩位分別同紐卡素簽下4年同5年長約。

哥林威爾遜今年28歲，上季英超射入8球同交出3次助攻。依位英格蘭國腳承認係畀紐卡素歷史吸引：「紐卡素係一支歷史悠久嘅球會，近幾年出產咗好多高質素前鋒，我會嘗試模仿佢哋所做嘅一半。我相信自己同隊友可以一齊為球隊取得入波。」

賴恩費沙今年26歲，上季復賽後拒絕上陣下僅取得1入球、4助攻。依位蘇格蘭國腳認為作出加盟紐卡素嘅決定相當容易:「無論係本身紐卡素依個地方、粉絲甚至領隊全部都好好，加上球隊擁有一個咁大同咁多熱情球迷嘅主場，加盟依支北部球隊完全唔使考慮。」

紐卡素領隊布魯士對於今次收購感到滿意：「哥林威爾遜喺般尼茅夫表現出色，兩年前就成為國家隊中鋒。球會喺簽佢過程用咗好大努力。」「我好清楚賴恩費沙嘅能力，同可以喺球場上作出嘅貢獻，佢地兩個中間嘅化學作用令我好期待同興奮。」

賴恩費沙將會再次同哥林威爾遜合作，兩位2018/19球季係般尼茅夫「最佳拍檔」，曾經加埋炮製咗12個入波，破咗舒利亞同紐維爾喺1995/96球季造出嘅11球英超記錄。