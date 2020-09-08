英軍留力開咧　對丹麥勒住踢

歐國聯A2組賽事，丹麥主場迎戰英格蘭。英超本周末開咧，歐國聯只係高級版熱身賽，領隊修夫基當然識得避重就輕，今場會作出輪換，預計有4至5個位置調動，畀新一代球員試腳同試陣，默契有待建立；丹麥首戰不敵比利時落筆打三更，當然唔希望2連敗，必要加強防務，加上雙方近4次交手全開半場和，不妨再追。（香港開電視77台、有線661及601台周三凌晨2時45分直播）

英格蘭小組首戰作客冰島，排出單箭頭哈利卡尼，配以史達寧、菲爾科頓及查頓辛祖輔助進攻，牌面睇攻擊力好似唔錯，但踢落又未達應有水準，最終只係靠12碼以1比0贏波，如非冰島喺補時射失12碼，英格蘭肯定未能全取3分。

修夫基乘機試用新人新陣

由於已經贏咗波，「三獅兵團」領隊修夫基壓力大減，呢場作客唔輸就冇問題，遇正英超周六開咧，今場會作出輪換，兼且可以試下新仔同新陣式，主要目標係為下年歐國盃決賽周同世界盃外圍賽做準備。

上仗後備上陣嘅阿歷山大阿諾特肯定會正選上陣，效力列斯聯嘅加雲菲臘斯獲修夫基賞識，今場有望正選上陣，佢踢法有啲似卡域克，配合埋迪格蘭賴斯及美臣蒙特，可以畀修夫基試驗一個完全唔同嘅中場陣式。至於上仗領紅嘅基爾獲加，中堅位置將會由艾歷迪亞頂替。由於呢個新埋班陣容有待建立默契，相信開波初段都唔會太過冒進。

丹麥0比2首戰不敵比利時，中場基斯甸艾歷臣曾效力熱刺7年，對英格蘭球員相當熟悉，收知己知彼之效，不過除咗佢之外，丹麥進攻球員質素平庸，尤素夫保臣同積及拿臣都唔係可孭重任之輩，丹麥上場8次射門只有1次中龍門，而且早於9分鐘就失守，今仗開賽初段必定會打醒十二分精神，避免重蹈覆轍，既然雙方近4次交手半場不分勝負，今場不妨再追一次半場和。

直播表

周三00:00am 歐國聯 阿美尼亞 Vs 愛沙尼亞

有線661、601台

周三2:45am 歐國聯 丹麥 Vs 英格蘭

開電視77台、有線661、601台

周三2:45am 歐國聯 法國 Vs 克羅地亞

國際財經台76、有線662、602、603台

周三2:45am 歐國聯 瑞典 Vs 葡萄牙

有線664、601台

周三2:45am 歐國聯 比利時 Vs 冰島

有線665、605台