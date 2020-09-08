祖記新星竟然踢後備　伊巴大插瑞典主帥

瑞典歐國聯首輪賽事以0:1不敵法國，當中主帥贊尼安達臣嘅排陣成為賽後熱話，連瑞典前國腳伊巴謙莫域都忍唔住係社交媒體插佢。

事緣贊尼安達臣係依場大戰，收起咗祖雲達斯翼鋒古路施夫斯基，仲要去到最後20分鐘先放佢落場，入替老將施巴斯坦拿臣，令到急住追平比分嘅瑞典，下半場攻極都入唔到波，最後輸波而回。

瑞典老大哥伊巴謙莫域都睇唔過眼，喺社交網站大插依位國家隊教練：「真係笑話！進一步證明唔稱職嘅人放喺錯誤位置上，會摧毀瑞典足球。」其實伊巴唔滿意贊尼安達臣已經唔係第一日嘅事，因為依位主帥曾經喺2018年世界盃，唔畀伊巴再次復出回歸瑞典國家隊。

至於古路施夫斯基賽後接受訪問，亦表示無法理解教練嘅決定：「我自己都好驚訝，今場完全唔夠時間比我發揮，明明我訓練個陣狀態好好。」

古路施夫斯基今年20歲，司職右翼。上季畀祖雲達斯外借到帕爾馬，表現相當出色，上季意甲為球隊上陣36次，射入10球同交出9次助攻，成為球隊次席射手。今場竟然畀老將施巴斯坦拿臣搶走正選位置，真係令人估唔到。

瑞典周三凌晨(9日)將會主場面對葡萄牙，唔知教練贊尼安達臣會唔會聽下伊巴講，畀依位小將踼正選。