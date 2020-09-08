中甲　梁諾恆：賽區防疫措施跟足中超

港足代表「細佬」梁諾恆效力的中甲球隊梅州客家，周一(7日)已經進駐B組所屬賽區，備戰9月12日新一季聯賽開鑼。作為中甲首階段B組賽事東道主，梅州客家擁有主場之利，新「細佬」亦透露為了安排今次封閉式比賽，被用作賽區的球隊訓練基地梅州横陂足球小鎮，都進行了不少改造。

新賽季中甲分為成都、梅州及常州三個賽區同時進行，其中B組梅州有6支球隊。「細佬」表示賽區内有6訓練場，分配讓各隊使用，訓練基地内還有1個比賽場地，另一比賽場地則位於基地外。而區亦有設有健身房，以及娛樂室供球員消閑。

至於食宿方面，每支球隊都獲配各自用餐區域以及住宿場地。中甲賽區的防疫指引，跟足中超規格，所有球隊進入賽區前，都已完成核酸病毒檢測，另外所有人在區内都必須佩戴口罩，「細佬」更分享在基地内見到的一則防疫通告：「畀人捉到唔戴口罩，就罰200蚊。」

疫情下比賽需要以封閉形式進行，球員平時的起居生活難免受到限制，不過「細佬」坦言自從加盟梅州客家之後，已經習慣這個「新常態」：「其實呢幾嗰月都係一樣，自從4月底上咗嚟之後，我基本上都冇乜出去，除咗球會去廣州集訓或者去超級市場，其餘大部分時間都留喺基地。對於我嚟講，就係少咗時間去超市，或者出去食飯，咁所以影響唔係好大。」昔日南華隊友羅素，同日亦隨江西聯盛到達梅州賽區，不過「細佬」就表示未有機會和這位港隊防線好拍檔碰面。

至於「細佬」的富力R&F舊隊友利安高，近日則出現在北京人和訓練場上，盛傳將聯同曾於西甲愛斯賓奴試腳的華裔新星黃振聲(Daniel Wong)，一起加盟這支被分在成都賽區的中甲球隊。