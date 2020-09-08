職業桌球本周開鑼　傅家俊最快11月復賽

新一季職業桌球賽本周日開打，世界桌球總會公布了上半季直至聖誕前的賽程，不過，香港「一哥」傅家俊則要觀察疫情的發展，最快要11月才會復賽。

由於新冠肺炎疫情影響，上季的世界錦標賽剛於上月才結束，新賽季以9月13日開打的錦標聯賽作關鑼，直至聖誕節前已確定了10個排名賽的賽程，其中錦標聯賽有三站，而球迷最關注的冠中冠及全英賽則於11月上演。日前本年度第二個排名賽的歐洲大師賽公布了參賽名單，爭取衞冕的澳洲名將羅拔臣與世界排名前49的球員都有報名爭逐，而排名第50位的香港傅家俊則榜上無名，Marco坦言：「目前疫情未太穩定，飛去英國嘅風險仍然偏高，稍後會再與教練商討一下安排。」

開季至12月期間會有7至8個比賽的Marco，個人計劃暫留香港，「呢兩個月都應該唔會飛，早排桌球室同體院都關閉，練波都有影響，頭幾個比賽都應該唔去，11或12月嘅賽事，好似全英賽等等，會再睇情況研究。」

今季職業桌球賽，有退役多年的「桌球皇帝」亨特利回歸爭逐，「火箭」奧蘇里雲仍然是球迷關注的焦點。

2021年度賽季賽程(上半季):

9月13-20日 錦標聯賽

9月21-27日 歐洲大師賽

9月28日-10月5日 錦標聯賽

10月12-18日 英格蘭公開賽

10月23-27日 錦標聯賽

10月29日-11月1日 Shoot Out

11月2-8日 冠中冠

11月10-14日 德國大師賽外圍賽

11月16-22日 北愛爾蘭公開賽

11月24日-12月6日 全英錦標賽

12月7-13日 蘇格蘭公開賽

12月14-20日 世界格蘭披治賽

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