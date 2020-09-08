【官宣】錫菲聯一口氣簽入3位年輕小將

錫菲聯上季係英超神奇球隊，以升班馬身份拎到英超第9名。不過球隊並未因此而滿足，最近就喺英冠打比郡，簽入兩位英格蘭本土後防麥斯路維同積頓保利，以及從車路士借入中場阿柏杜(Ethan Ampadu）。

麥斯路維同積頓保利分別23歲同20歲，上季都係球隊主力，將會同錫菲聯簽約4年，但球隊無披露轉會費。對於成功打包兩名打比郡新星，領隊基斯韋達表示相當開心：「英冠對於球隊係1個招募年輕球員嘅好地方，佢哋兩個都有出色嘅運動能力同技術，對錫菲聯係一筆好收購。」基斯韋達認為兩位將會為球隊帶來良性競爭：「佢哋將會對安達史堤芬斯同佐治巴鐸克構成巨大壓力！」打比郡上場對巴羅嘅聯賽盃賽事，兩位翼衞都因為轉會事宜被排出大軍名單。

至於阿柏杜就以外借身份加盟錫菲聯1季，領隊基斯韋達對佢有好高評價:「佢係車路士傑出年輕球員，我哋2、3個球季前已經想簽佢，球隊一定會好好照顧佢。」阿柏杜今年19歲，並未曾代表過車路士1隊上陣，上季被外借到RB萊比錫，各項賽事上陣7場。依位小將年紀輕輕已經係威爾斯國腳，最近仲有入選威爾斯歐國聯大軍名單，兩場賽事都正選上陣踢足90分鐘，前途無可限量。

除此之外，錫菲聯仲希望係今夏轉會窗羅致西布朗前鋒奧利華貝基，增強攻擊力。