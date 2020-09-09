C朗國際賽突破100球　歐洲史上第1人

周三(9號)歐國聯A3組賽事，衛冕嘅葡萄牙繼續展現霸氣，憑住傷愈復出嘅C朗拿度梅開二度，作客以2比0擊敗瑞典連贏2場。C朗拿度今場入波，更令佢國際賽累積入球突破100大關，成為歐洲足球史上第1人！

葡萄牙上仗大炒克羅地亞，C朗因傷只係場邊觀戰，今場復出當然力爭士哥。上半場尾段，瑞典中場古斯達夫史雲遜禁區頂犯規兩黃一紅被逐，C朗操刀罰球直射破網，呢球亦係佢第100個國際賽入球，係歐洲足球史上第1個國家隊入波達100大關球員；下半場C朗再轟入世界波，帶領葡萄牙2比0取勝。

C朗早已經係最多國際賽入波嘅歐洲球員，第2位嘅匈牙利傳奇普斯卡斯只有84球，除咗C朗之外，足球史上唯一一個國際賽入波破百嘅球員，就係伊朗名將戴伊嘅109球，以C朗目前嘅狀態，要打破戴伊嘅世界第1紀錄亦係指日可待。

最多國際賽入波歐洲球員

1●C朗拿度(葡萄牙)●101球

2●普斯卡斯(匈牙利)●84球

3●高路斯(德國)●71球

4●羅比堅尼(愛爾蘭)●68球

5●伊巴謙莫域(瑞典)●62球

6●羅拔利雲度夫斯基(波蘭)●61球