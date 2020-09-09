破紅軍壟斷　奇雲迪布尼膺英格蘭球員先生

新一季英超開鑼前，英格蘭職業足球運動員協會(PFA)周三(9號)宣布上季最佳球員結果，曼城中場奇雲迪布尼力壓一眾利物浦球星，榮膺最高殊榮嘅英格蘭球員先生，亦係史上第1位得獎嘅曼城球員。

雖然曼城喺英超爭逐輸畀利物浦，不過奇雲迪布尼13個入波同20次助攻嘅超卓個人表現，就令佢得到一眾同袍推舉，喺呢項由球員投票嘅選舉中脫穎而出。奇雲迪布尼表示：「呢個係莫大榮譽，得到同行以及競爭對手選你做最佳球員實在好美妙，最奇怪嘅係曼城有咁多好球員，我竟然係第1個得獎嘅曼城球員。」

對上2屆英格蘭球員先生，分別由利物浦嘅穆罕默德沙拿同華基爾雲迪積克奪得，早前英格蘭足球先生就由「紅軍」隊長佐敦軒達臣拎到，奇雲迪布尼今次得獎，成功打破利物浦球員壟斷。利物浦右閘阿歷山大阿諾特，就獲PFA選為上季英超最佳年輕球員。PFA英超最佳陣容亦係利物浦天下，一共有5夠「紅軍」球員入選(見表)。

PFA英超最佳陣容

尼克普比(般尼)

阿歷山大阿諾特(利物浦)●華基爾雲迪積克(利物浦)●蘇恩古(李斯特城)●安德魯羅拔臣(利物浦)

大衛施華(曼城)●佐敦軒達臣(利物浦)●奇雲迪布尼(曼城)

占美華迪(李斯特城)●奧巴美揚(阿仙奴)●沙迪奧文尼(利物浦)

近10屆英格蘭球員先生得主

2020●奇雲迪布尼(曼城)

2019●華基爾雲迪積克(利物浦)

2018●穆罕默德沙拿(利物浦)

2017●尼高路簡迪(車路士)

2016●馬列斯(李斯特城)

2015●夏薩特(車路士)

2014●蘇亞雷斯(利物浦)

2013●加里夫巴利(熱刺)

2012●尹佩斯(阿仙奴)

2011●加里夫巴利(熱刺)